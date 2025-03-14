معلومات للـLBCI: شركات التأمين وافقت على تخفيض بوليصة التأمين على طائرات طيران الشرق الأوسط في مؤشر على تراجع خطر الحرب عن لبنان

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أكسيوس: مجلس الوزراء الإسرائيلي سيعقد اجتماعا مساء السبت لتلقي تقرير مفصل من فريق التفاوض المعني بوقف إطلاق النار في غزة والبت في الخطوات التالية من أجل إطلاق الرهائن