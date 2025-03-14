أكسيوس: مجلس الوزراء الإسرائيلي سيعقد اجتماعا مساء السبت لتلقي تقرير مفصل من فريق التفاوض المعني بوقف إطلاق النار في غزة والبت في الخطوات التالية من أجل إطلاق الرهائن

في مشهد خاطف للأنفاس... القمر يتحول إلى الأحمر بفعل خسوف كامل (صور)

في مشهد خاطف للأنفاس... القمر يتحول إلى الأحمر بفعل خسوف كامل (صور)

معلومات للـLBCI: شركات التأمين وافقت على تخفيض بوليصة التأمين على طائرات طيران الشرق الأوسط في مؤشر على تراجع خطر الحرب عن لبنان