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رويترز: وزير الخارجية الأميركي يعلن فرض عقوبات على مسؤولين من تايلاند لدورهم في ترحيل 40 من الإيغور إلى الصين
آخر الأخبار
2025-03-14 | 17:40
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رويترز: وزير الخارجية الأميركي يعلن فرض عقوبات على مسؤولين من تايلاند لدورهم في ترحيل 40 من الإيغور إلى الصين
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