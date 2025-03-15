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أكسيوس: آدم بوهلر يسحب ترشحه لمنصب مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لشؤون الرهائن
آخر الأخبار
2025-03-15 | 01:44
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أكسيوس: آدم بوهلر يسحب ترشحه لمنصب مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لشؤون الرهائن
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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