أكسيوس: آدم بوهلر يسحب ترشحه لمنصب مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لشؤون الرهائن

ترامب: زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق قتل اليوم

ترامب: زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق قتل اليوم

رويترز: وزير الخارجية الأميركي يعلن فرض عقوبات على مسؤولين من تايلاند لدورهم في ترحيل 40 من الإيغور إلى الصين