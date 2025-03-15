ستارمر: بوتين سيحضر إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا عاجلًا أم آجلًا

ياسمينا زيتون تخطف الأنظار في إطلالة كلاسيكية من باريس (صور)

ياسمينا زيتون تخطف الأنظار في إطلالة كلاسيكية من باريس (صور)

مريض في مستشفى الجامعة الأميركية بحاجة ماسة إلى 25 بلاكيت دم من فئة A+... للتبرع، الإتصال على: 71055905