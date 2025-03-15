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الجزيرة: 3 شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية في بيت لاهيا بينهم صحفي

آخر الأخبار
2025-03-15 | 07:13
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الجزيرة: 3 شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية في بيت لاهيا بينهم صحفي
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الجزيرة: 3 شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية في بيت لاهيا بينهم صحفي

 
 
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