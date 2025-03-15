ترامب: إشارات إيجابية من روسيا بشأن محادثات أوكرانيا

يعقد رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر، اجتماعًا افتراضيًا مع قادة دول داعمة لأوكرانيا، بمشاركة فرنسا وحلف شمال الأطلسيّ والمفوضية الأوروبية وكندا وأستراليا.

ويهدف الاجتماع إلى إرساء تحالف لدعم أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.



وأكد ستارمر أنه على المجتمع الدولي تقديم التزامات ملموسة، لمنع الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين من استغلال المفاوضات.

وشدد على ضرورة زيادة الضغط الاقتصاديّ على موسكو.

وقال: "بوتين سيحضر الى طاولة المفاوضات عاجلًا أم آجلًا".



ويأتي ذلك في وقت أشار فيه الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إلى أنه استقبل إشارات إيجابية من روسيا في شأن محادثات أوكرانيا.