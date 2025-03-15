الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
18
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
18
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى عين التينة
آخر الأخبار
2025-03-15 | 07:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى عين التينة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الحكومة
التينة
التالي
هيومن رايتس ووتش: هؤلاء مرتبطون بمذبحة ارتُكبت في غرب البلاد
ستارمر: بوتين سيحضر إلى طاولة المفاوضات في شأن أوكرانيا عاجلًا أم آجلًا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:47
قناة المسيرة: هجوم يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
آخر الأخبار
13:47
قناة المسيرة: هجوم يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
0
أخبار لبنان
13:45
الراعي: من المهم أن يعترف المجتمع الدولي بسيادة لبنان وحياده
أخبار لبنان
13:45
الراعي: من المهم أن يعترف المجتمع الدولي بسيادة لبنان وحياده
0
أمن وقضاء
13:33
في طرابلس... حواجز ومداهمات وتوقيف مطلوبين ومشتبه بهم
أمن وقضاء
13:33
في طرابلس... حواجز ومداهمات وتوقيف مطلوبين ومشتبه بهم
0
أخبار دولية
13:21
رئيس لجنة الأمن القوميّ في مجلس الشورى: طهران لا ترفض مبدأ الحوار والتفاوض
أخبار دولية
13:21
رئيس لجنة الأمن القوميّ في مجلس الشورى: طهران لا ترفض مبدأ الحوار والتفاوض
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:47
قناة المسيرة: هجوم يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
آخر الأخبار
13:47
قناة المسيرة: هجوم يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
0
أخبار دولية
13:21
رئيس لجنة الأمن القوميّ في مجلس الشورى: طهران لا ترفض مبدأ الحوار والتفاوض
أخبار دولية
13:21
رئيس لجنة الأمن القوميّ في مجلس الشورى: طهران لا ترفض مبدأ الحوار والتفاوض
0
أخبار لبنان
13:12
دريان: عَودَة لُبنَانَ إِلى مَا كَانَ عَليهِ مِنِ ازْدِهَار لَيسَت عَمَلِيَّةً سَهْلَة وَلَكِنْ لَيْسَتْ مُسْتَحِيلَة
أخبار لبنان
13:12
دريان: عَودَة لُبنَانَ إِلى مَا كَانَ عَليهِ مِنِ ازْدِهَار لَيسَت عَمَلِيَّةً سَهْلَة وَلَكِنْ لَيْسَتْ مُسْتَحِيلَة
0
آخر الأخبار
13:02
رئيس الجمهورية في إفطار دار الفتوى: في خضمِّ التحديات التي يواجهها وطننا يبرز موضوع تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاقِ النار كقضية محورية تستدعي اهتمامنا وعنايتنا فلا يمكن أن يستقر لبنان ويزدهر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية ولا يمكن أن تعو
آخر الأخبار
13:02
رئيس الجمهورية في إفطار دار الفتوى: في خضمِّ التحديات التي يواجهها وطننا يبرز موضوع تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاقِ النار كقضية محورية تستدعي اهتمامنا وعنايتنا فلا يمكن أن يستقر لبنان ويزدهر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية ولا يمكن أن تعو
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:50
تسوية بريطانية لـ"النقاط الخمس" (الجمهورية)
صحف اليوم
01:50
تسوية بريطانية لـ"النقاط الخمس" (الجمهورية)
0
أمن وقضاء
05:27
إستمرار الحملة الأمنية في طرابلس... ضبط دراجات مخالفة وإزالة التظليل غير القانوني
أمن وقضاء
05:27
إستمرار الحملة الأمنية في طرابلس... ضبط دراجات مخالفة وإزالة التظليل غير القانوني
0
آخر الأخبار
13:00
رئيس الجمهورية في إفطار دار الفتوى: إن الدولة اللبنانية بمؤسساتها المختلفة وبقدر حرصِها على حماية التنوع اللبناني وخصوصيته فإنها ملتزمة وقبل أي شيء بحفظ الكيانِ والشعب فلا مشروع يعلو على مشروع الدولة القوية القادرة العادلة التي ينبغي بناؤُها وتضافرُ
آخر الأخبار
13:00
رئيس الجمهورية في إفطار دار الفتوى: إن الدولة اللبنانية بمؤسساتها المختلفة وبقدر حرصِها على حماية التنوع اللبناني وخصوصيته فإنها ملتزمة وقبل أي شيء بحفظ الكيانِ والشعب فلا مشروع يعلو على مشروع الدولة القوية القادرة العادلة التي ينبغي بناؤُها وتضافرُ
0
أخبار دولية
11:38
السماح لمؤسس تطبيق "تلغرام" بمغادرة فرنسا بشكل موقت
أخبار دولية
11:38
السماح لمؤسس تطبيق "تلغرام" بمغادرة فرنسا بشكل موقت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:40
لقاء جمع سلام ببري في عين التينة... إليكم تفاصيله
تقارير نشرة الاخبار
08:40
لقاء جمع سلام ببري في عين التينة... إليكم تفاصيله
0
آخر الأخبار
07:20
ترامب: إشارات إيجابية من روسيا بشأن محادثات أوكرانيا
آخر الأخبار
07:20
ترامب: إشارات إيجابية من روسيا بشأن محادثات أوكرانيا
0
أخبار دولية
06:58
فانس: نتحدث مع حلفائنا ونفعل أشياء غير معلنة لحماية الأقليات في سوريا مثل المسيحيين والدروز
أخبار دولية
06:58
فانس: نتحدث مع حلفائنا ونفعل أشياء غير معلنة لحماية الأقليات في سوريا مثل المسيحيين والدروز
0
أخبار لبنان
06:31
باسيل: التيار سيخوض الإنتخابات المقبلة وسيتحالف وفق مصالحه
أخبار لبنان
06:31
باسيل: التيار سيخوض الإنتخابات المقبلة وسيتحالف وفق مصالحه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ما بعد حرب لبنان... الصحة النفسية في عالم يحكمه الـAI
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ما بعد حرب لبنان... الصحة النفسية في عالم يحكمه الـAI
0
أخبار دولية
14:35
المقترح الأميركي بشأن هدنة بين روسيا واوكرانيا أصبح في عهدة موسكو .. وترقب للموقف الروسي
أخبار دولية
14:35
المقترح الأميركي بشأن هدنة بين روسيا واوكرانيا أصبح في عهدة موسكو .. وترقب للموقف الروسي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
14:32
سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
أجواء رمضانية مميّزة وجوائز عديدة بانتظاركم يوميًا في الـForum De Beyrouth
تقارير نشرة الاخبار
14:27
أجواء رمضانية مميّزة وجوائز عديدة بانتظاركم يوميًا في الـForum De Beyrouth
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط
تقارير نشرة الاخبار
14:23
القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:12
منخفض جوي بارد بانتظارنا... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:12
منخفض جوي بارد بانتظارنا... هذه تفاصيل الطقس
2
تقارير نشرة الاخبار
14:23
القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط
تقارير نشرة الاخبار
14:23
القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط
3
أخبار لبنان
18:04
ماكرون: اتصلت برئيس الحكومة اللبنانية لتهنئته وسأستقبل الرئيس عون يوم 28 آذار في باريس
أخبار لبنان
18:04
ماكرون: اتصلت برئيس الحكومة اللبنانية لتهنئته وسأستقبل الرئيس عون يوم 28 آذار في باريس
4
خبر عاجل
08:14
الدفاع المدنيّ في جنوب لبنان: شهيدان في الغارة التي استهدفت سيارة برج الملوك
خبر عاجل
08:14
الدفاع المدنيّ في جنوب لبنان: شهيدان في الغارة التي استهدفت سيارة برج الملوك
5
أخبار لبنان
10:36
تعميم من اللواء لاوندس بشأن ارتداء البزّة العسكرية والتقيّد بالقيافة العسكرية...
أخبار لبنان
10:36
تعميم من اللواء لاوندس بشأن ارتداء البزّة العسكرية والتقيّد بالقيافة العسكرية...
6
تقارير نشرة الاخبار
14:32
سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
14:32
سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء
7
أمن وقضاء
14:18
قائد الجيش في بكركي بعد تعيينه...
أمن وقضاء
14:18
قائد الجيش في بكركي بعد تعيينه...
8
صحف اليوم
01:50
تسوية بريطانية لـ"النقاط الخمس" (الجمهورية)
صحف اليوم
01:50
تسوية بريطانية لـ"النقاط الخمس" (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More