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"حماس": نطالب الوسطاء بالتحرك العاجل والضغط على مجرم الحرب نتنياهو لإلزامه بتنفيذ ما اتُفق عليه

آخر الأخبار
2025-03-15 | 09:32
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&quot;حماس&quot;: نطالب الوسطاء بالتحرك العاجل والضغط على مجرم الحرب نتنياهو لإلزامه بتنفيذ ما اتُفق عليه
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"حماس": نطالب الوسطاء بالتحرك العاجل والضغط على مجرم الحرب نتنياهو لإلزامه بتنفيذ ما اتُفق عليه

 
 
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