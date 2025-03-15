رئيس الجمهورية في إفطار دار الفتوى: يسعدني أن ألبّيَ اليومَ دعوةَ صاحب السماحة مفتي الجمهوريةِ الشيخِ عبدِ اللطيفِ دريان إلى المشاركة في حفل إفطارِ دارِ الفتوى في أيام الرحمةِ من شهرِ رمضانَ المبارك وذلكَ للمرةِ الأولى بعدَ توقف قسري لسنوات عدة فرضته

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