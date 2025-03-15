رئيس الجمهورية في إفطار دار الفتوى: إن الدولة اللبنانية بمؤسساتها المختلفة وبقدر حرصِها على حماية التنوع اللبناني وخصوصيته فإنها ملتزمة وقبل أي شيء بحفظ الكيانِ والشعب فلا مشروع يعلو على مشروع الدولة القوية القادرة العادلة التي ينبغي بناؤُها وتضافرُ

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