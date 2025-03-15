رئيس الجمهورية في إفطار دار الفتوى: في خضمِّ التحديات التي يواجهها وطننا يبرز موضوع تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاقِ النار كقضية محورية تستدعي اهتمامنا وعنايتنا فلا يمكن أن يستقر لبنان ويزدهر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية ولا يمكن أن تعو

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