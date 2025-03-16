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25
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
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o
كسروان
26
o
متن
26
o
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: 10 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-03-16 | 01:43
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: 10 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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