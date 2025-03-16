قائد الحرس الثوري الإيراني: نشهد الفوضى والإضطرابات في دول المنطقة وأمننا مرهون بتضحيات قواتنا المسلحة

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النائب بلال عبدالله في ذكرى كمال جنبلاط للـLBCI: أعتقد أن وليد جنبلاط سيعلن كما عادته عن مواقف مفصلية وتاريخية في هذه اللحظة السياسية وهذا الحشد الشعبي إصرار على التمسك بفكر ومسيرة المعلّم وأتى خاصةً بعد سقوط القاتل