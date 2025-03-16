سلاح الجو الإسرائيلي: قتلنا في غارة 2 من حزب الله كانا يديران عمليات في ياطر وميس الجبل في جنوب لبنان

قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر ردًا على ترامب من أن "طهران سترد بحزم وبشكل مدمر على أي عدو ينفذ تهديداته"

قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر ردًا على ترامب من أن "طهران سترد بحزم وبشكل مدمر على أي عدو ينفذ تهديداته"

النائب بلال عبدالله في ذكرى كمال جنبلاط للـLBCI: أعتقد أن وليد جنبلاط سيعلن كما عادته عن مواقف مفصلية وتاريخية في هذه اللحظة السياسية وهذا الحشد الشعبي إصرار على التمسك بفكر ومسيرة المعلّم وأتى خاصةً بعد سقوط القاتل