وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلًا عن قائد الحرس الثوري الإيراني: الحوثيون في اليمن يتخذون قراراتهم الإستراتيجية والعملياتية بأنفسهم

الوكالة الوطنية للإعلام: شهيد بغارة على على سيارة في بلدة ميس الجبل

الوكالة الوطنية للإعلام: شهيد بغارة على على سيارة في بلدة ميس الجبل

قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر ردًا على ترامب من أن "طهران سترد بحزم وبشكل مدمر على أي عدو ينفذ تهديداته"