التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم محلة الصفرا - المسلك باتجاه بيروت وحركة المرور ناشطة في المحلة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة

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مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة في بلدة ميس الجبل أدت إلى استشهاد مواطن وإطلاق النار على مواطن في بلدة رامية إلى إصابته بجروح