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مكتب أردوغان: الرئيس التركي يدعم خطوات ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

آخر الأخبار
2025-03-16 | 10:07
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مكتب أردوغان: الرئيس التركي يدعم خطوات ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
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مكتب أردوغان: الرئيس التركي يدعم خطوات ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

 
 
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