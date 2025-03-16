مسؤول لرويترز: الجيش الأميركي تعقب صاروخا تابعا للحوثيين أخفق في التحليق وسقط في المياه قبالة اليمن ولم يشكل تهديدا

في خطوة لافتة... معرض في هونغ كونغ يجمع أعمال بيكاسو ولوحات لفنانين آسيويين (صور)

في خطوة لافتة... معرض في هونغ كونغ يجمع أعمال بيكاسو ولوحات لفنانين آسيويين (صور)

"ما عندي بعدك شي مهم"... عاصي الحلاني في لقطة مميزة مع زوجته