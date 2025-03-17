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تحليق للطيران الإستطلاعي الإسرائيلي على علوم منخفض في أجواء قرى وبلدات القطاع الغربي
آخر الأخبار
2025-03-17 | 07:48
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تحليق للطيران الإستطلاعي الإسرائيلي على علوم منخفض في أجواء قرى وبلدات القطاع الغربي
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