وزير الإعلام بول مرقص في دردشة مع الإعلاميين: جلسة حكومية في قصر بعبدا هذا الخميس ومن أبرز بنودها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وقد تقر آلية التعيين الجديدة في جلسة اليوم وستعقد جلسات مجلس الوزراء في قصر بعبدا يوم الخميس من كل أسبوع

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك