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تجدد القصف من الجانب السوري باتجاه بلدات لبنانية واقعة على الحدود الشرقية الشمالية

آخر الأخبار
2025-03-17 | 10:47
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تجدد القصف من الجانب السوري باتجاه بلدات لبنانية واقعة على الحدود الشرقية الشمالية
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تجدد القصف من الجانب السوري باتجاه بلدات لبنانية واقعة على الحدود الشرقية الشمالية

 
 
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