مراسلة الـLBCI في حيفا: نتنياهو يدعو الى اجتماع تشاوريّ في الحادية عشرة والنصف للبحث في استمرار الهجوم على غزة

نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الادارية غسان خوري للـLBCI: نحن معارضة ايجابية وبناءة ونتابع عمل الحكومة ونقيّمه من اجل المحاسبة وسنشدّ عى يدها عند القرارات الصحيحة وسنرفع الصوت عند القرارات الخاطئة

نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الادارية غسان خوري للـLBCI: نحن معارضة ايجابية وبناءة ونتابع عمل الحكومة ونقيّمه من اجل المحاسبة وسنشدّ عى يدها عند القرارات الصحيحة وسنرفع الصوت عند القرارات الخاطئة

مراسلة الـLBCI في حيفا نقلًا عن مسؤول سياسيّ اسرائيليّ: عودة ايتمار بن غفير الى الحكومة وضمان دعمه الميزانية الى جانب بتسلئيل سموطرتش بعد الهجوم على غزة