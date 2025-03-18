نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الادارية غسان خوري للـLBCI: نحن معارضة ايجابية وبناءة ونتابع عمل الحكومة ونقيّمه من اجل المحاسبة وسنشدّ عى يدها عند القرارات الصحيحة وسنرفع الصوت عند القرارات الخاطئة

مسؤول في "حماس": الحركة تعمل مع الوسطاء للجم عدوان الاحتلال

مسؤول في "حماس": الحركة تعمل مع الوسطاء للجم عدوان الاحتلال

مراسلة الـLBCI في حيفا: نتنياهو يدعو الى اجتماع تشاوريّ في الحادية عشرة والنصف للبحث في استمرار الهجوم على غزة