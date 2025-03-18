متحدث باسم "حماس": الاتصالات قائمة مع الوسطاء وحريصون على استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ووقف شلال الدم

مسؤول في "حماس": الحركة تعمل مع الوسطاء للجم عدوان الاحتلال

مسؤول في "حماس": الحركة تعمل مع الوسطاء للجم عدوان الاحتلال

غسان خوري للـLBCI: نحن في ظلّ عهد وحكومة مدعومتَين خارجيًّا وهذا الدعم لم يحصل من قبل ويجب استغلال الامر ومقاربة الملف السوري بطريقة جديّة