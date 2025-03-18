غسان خوري للـLBCI: توقيف السدود هو ضمن "الكيديّة السياسيّة" وقد وضعنا في هذه السدود عشرات الملايين من الدولارات وأوقفت ولكن تذكّروا أنه سيُعاد فتحها من جديد لأن لبنان سيُعاني من أزمة مياه

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