تقارير إعلامية: مجلس الوزراء الأمنيّ الإسرائيليّ يجتمع الخميس الساعة 6 مساء في التوقيت المحليّ

حبيب من السّراي: مصرف الإسكان نموذج عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص

حبيب من السّراي: مصرف الإسكان نموذج عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تزامنًا مع عودة الحرب على غزة… بن غفير يعود الى الحكومة