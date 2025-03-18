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الكرملين: بوتين وترامب أجريا محادثات "مفصلة وصريحة" بشأن أوكرانيا
آخر الأخبار
2025-03-18 | 13:27
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الكرملين: بوتين وترامب أجريا محادثات "مفصلة وصريحة" بشأن أوكرانيا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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