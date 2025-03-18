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البيت الأبيض: بوتين وترامب اتفقا على أن إيران لا ينبغي لها أبدا أن تكون في وضع يسمح لها بتدمير إسرائيل

آخر الأخبار
2025-03-18 | 13:34
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البيت الأبيض: بوتين وترامب اتفقا على أن إيران لا ينبغي لها أبدا أن تكون في وضع يسمح لها بتدمير إسرائيل
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البيت الأبيض: بوتين وترامب اتفقا على أن إيران لا ينبغي لها أبدا أن تكون في وضع يسمح لها بتدمير إسرائيل

 
 
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