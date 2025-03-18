تجدد الاشتباكات على محور حوش السيد علي شمال الهرمل بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة

نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الادارية غسان خوري للـLBCI: نحن معارضة ايجابية وبناءة ونتابع عمل الحكومة ونقيّمه من اجل المحاسبة وسنشدّ عى يدها عند القرارات الصحيحة وسنرفع الصوت عند القرارات الخاطئة

نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الادارية غسان خوري للـLBCI: نحن معارضة ايجابية وبناءة ونتابع عمل الحكومة ونقيّمه من اجل المحاسبة وسنشدّ عى يدها عند القرارات الصحيحة وسنرفع الصوت عند القرارات الخاطئة

مراسلة الـLBCI في حيفا: نتنياهو يدعو الى اجتماع تشاوريّ في الحادية عشرة والنصف للبحث في استمرار الهجوم على غزة