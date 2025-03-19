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النائب قاسم هاشم للـLBCI: سلمنا لما هو واقعي ويتوافق مع التركيبة في البلد وفق ما هو الأفضل في هذه المرحلة ولم نصل بعد إلى مرحلة نتعاطى فيها بالمثالية الكاملة

آخر الأخبار
2025-03-19 | 05:24
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النائب قاسم هاشم للـLBCI: سلمنا لما هو واقعي ويتوافق مع التركيبة في البلد وفق ما هو الأفضل في هذه المرحلة ولم نصل بعد إلى مرحلة نتعاطى فيها بالمثالية الكاملة
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النائب قاسم هاشم للـLBCI: سلمنا لما هو واقعي ويتوافق مع التركيبة في البلد وفق ما هو الأفضل في هذه المرحلة ولم نصل بعد إلى مرحلة نتعاطى فيها بالمثالية الكاملة

 
 
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