الوكالة الوطنية للاعلام: إصابة جندي في قوات "اليونيفيل" جراء انفجار لغم أرضي في الوادي الواقع بين ياطر وزبقين في القطاع الغربي

النائب قاسم هاشم للـLBCI: سلمنا لما هو واقعي ويتوافق مع التركيبة في البلد وفق ما هو الأفضل في هذه المرحلة ولم نصل بعد إلى مرحلة نتعاطى فيها بالمثالية الكاملة

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