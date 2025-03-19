فرق الجيش اللبناني تقوم بمسح بلدة حوش السيد علي وتنظيفها من مخلفات الإشتباكات لتأمينها من أجل عودة آمنة للأهالي وبتفكيك مخزن ذخيرة وسلاح

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الجيش اللبناني تمركز ضمن الحدود الادارية اللبنانية لبلدة حوش السيد علي بعد اجتماعات عقدت منذ الأمس بين الجيشين اللبناني والسوري لتحديد الحدود وفق الخرائط وستتم عودة الأهالي الى منازل البلدة ضمن الحدود اللبنانية بعد انتهاء الجيش اللبناني من عمله