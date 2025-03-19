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o
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مصدر في وزارة الخارجية التركية لرويترز: فيدان اتصل بقيادي بـ"حماس" لمناقشة أحدث التطورات في غزة
آخر الأخبار
2025-03-19 | 16:57
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مصدر في وزارة الخارجية التركية لرويترز: فيدان اتصل بقيادي بـ"حماس" لمناقشة أحدث التطورات في غزة
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