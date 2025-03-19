النائب قاسم هاشم للـLBCI عما يجري على الحدود: لا بد من تشكيل لجان لبنانية-سورية للتواصل والبحث في التهدئة وموضوع التهريب قد يكون عاملًا أساسيًا أدى إلى هذا التوتر لكنه ليس بأمر جديد

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