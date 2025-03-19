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اشتباك مسلح أثناء قيام الاجهزة الفلسطينية بعملية مداهمة في مخيم البداوي وسط اطلاق رصاص كثيف يسمع في مدينة طرابلس والجوار

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2025-03-19 | 17:35
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اشتباك مسلح أثناء قيام الاجهزة الفلسطينية بعملية مداهمة في مخيم البداوي وسط اطلاق رصاص كثيف يسمع في مدينة طرابلس والجوار
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اشتباك مسلح أثناء قيام الاجهزة الفلسطينية بعملية مداهمة في مخيم البداوي وسط اطلاق رصاص كثيف يسمع في مدينة طرابلس والجوار

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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