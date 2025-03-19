اشتباك مسلح أثناء قيام الاجهزة الفلسطينية بعملية مداهمة في مخيم البداوي وسط اطلاق رصاص كثيف يسمع في مدينة طرابلس والجوار

الوكالة الوطنية للاعلام: إصابة جندي في قوات "اليونيفيل" جراء انفجار لغم أرضي في الوادي الواقع بين ياطر وزبقين في القطاع الغربي

الوكالة الوطنية للاعلام: إصابة جندي في قوات "اليونيفيل" جراء انفجار لغم أرضي في الوادي الواقع بين ياطر وزبقين في القطاع الغربي

النائب قاسم هاشم للـLBCI: سلمنا لما هو واقعي ويتوافق مع التركيبة في البلد وفق ما هو الأفضل في هذه المرحلة ولم نصل بعد إلى مرحلة نتعاطى فيها بالمثالية الكاملة