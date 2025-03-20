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بيروت
13
o
البقاع
7
o
الجنوب
11
o
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o
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o
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13
o
متن
13
o
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الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد رأس بعلبك ما بين الساعة 10.00 والساعة 14.00
آخر الأخبار
2025-03-20 | 03:47
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الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد رأس بعلبك ما بين الساعة 10.00 والساعة 14.00
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آخر الأخبار
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بعلبك
الساعة
10.00
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