الرئيس عون في اليوم العالمي للفرانكوفونية: نحن فرنكوفونيون وأن تكون فرنكوفونيا يعني أن تكون مع العقل بمواجهة كل جنون ومع المواطن لا مع الحاكم

الرئيس عون: أن نكون فرنكوفونيين يعني أن نكون مؤمنين وعلمانيين في الوقت نفسه فنُعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر

الرئيس عون: أن نكون فرنكوفونيين يعني أن نكون مؤمنين وعلمانيين في الوقت نفسه فنُعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر

رويترز نقلا عن متحدث باسم حماس: المحادثات مستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان على شعبنا والعمل على إلزام إسرائيل بالاتفاق