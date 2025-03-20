التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط

التحكم المروري: الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: عيناتا -الارز، الهرمل - سير الضنية، كفردبيان - حدث بعلبك ومعاصر الشوف - كفريا

التحكم المروري: الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: عيناتا -الارز، الهرمل - سير الضنية، كفردبيان - حدث بعلبك ومعاصر الشوف - كفريا

عون: أن تكون فرنكوفونياً يعني أن تكون مع سيادة دولتك المطلقة الدائمة وغير القابلة للتجزئة وفق مبدأ بودين ومع روحِ القوانين لمكافحة استبداد أي سلطة كما مونتسكيو ومع إرادة الشعب المؤسسة للعقد الاجتماعي كما روسو ومع حرية التفكير والتعبير مثل فولتير