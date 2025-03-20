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التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية

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2025-03-20 | 05:16
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التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية
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التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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