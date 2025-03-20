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الكرملين: الإشارات القادمة من بروكسل تتعلق بشكل رئيسي بخطط عسكرة أوروبا وليس بالتسوية السلمية
آخر الأخبار
2025-03-20 | 06:14
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الكرملين: الإشارات القادمة من بروكسل تتعلق بشكل رئيسي بخطط عسكرة أوروبا وليس بالتسوية السلمية
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