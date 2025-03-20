الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام: من مبادئ التعيينات أيضاً التنوّع والشمول التي نضمنها من خلال آليّات دقيقة تعتمد على تكافؤ الفرص بين الجنسين وعلى الشفافيّة

آخر الأخبار
2025-03-20 | 10:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام: من مبادئ التعيينات أيضاً التنوّع والشمول التي نضمنها من خلال آليّات دقيقة تعتمد على تكافؤ الفرص بين الجنسين وعلى الشفافيّة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سلام: من مبادئ التعيينات أيضاً التنوّع والشمول التي نضمنها من خلال آليّات دقيقة تعتمد على تكافؤ الفرص بين الجنسين وعلى الشفافيّة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

مبادئ

التعيينات

أيضاً

التنوّع

والشمول

نضمنها

آليّات

دقيقة

تعتمد

تكافؤ

الفرص

الجنسين

الشفافيّة

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي: دوي صفارات إنذار في مناطق عدة بإسرائيل بسبب مقذوف أطلق من اليمن
اشتباك مسلح أثناء قيام الاجهزة الفلسطينية بعملية مداهمة في مخيم البداوي وسط اطلاق رصاص كثيف يسمع في مدينة طرابلس والجوار
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:51

الجوايز الليلة للأطفال غير كل الليالي... معرض "ليالي زمان" وبرنامج "أكرم من مين" ناطرينكن الساعة 8:30 بالـ"فوروم دو بيروت"! كونوا كتار وجهزوا حالكن لأحلى المفاجآت!

LBCI
آخر الأخبار
11:51

نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: لا دولة من دون ادارة فالإدارة تشكل ركيزة الحكم وآداته الفاعلة والمنتجة لخدمة المواطنين وتلبية حاجاتهم

LBCI
أخبار لبنان
11:37

رجي اطلع من وفد مجلس التنفيذيين اللبنانيين على طبيعة عمل المجلس ودوره الاقتصادي

LBCI
آخر الأخبار
11:25

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتياله قائد جهاز الأمن العام في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:51

نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: لا دولة من دون ادارة فالإدارة تشكل ركيزة الحكم وآداته الفاعلة والمنتجة لخدمة المواطنين وتلبية حاجاتهم

LBCI
آخر الأخبار
11:25

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتياله قائد جهاز الأمن العام في غزة

LBCI
صحة وتغذية
11:20

دراسة تكشف معلومات صادمة: هكذا يؤثر الغليكوجين على نمو أورام سرطان الرئة!

LBCI
فنّ
10:51

رئيس الجمهورية منح الفنان الراحل انطوان كرباج وسام الاستحقاق االفضي ذو السعف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:11

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مع الشاباك بنى تحتية ونقاط إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس في بيت لاهيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-08

لبنانية تعمل Bodyguard لنائب في البرلمان... تعرّفوا إلى سهام القصير!

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-18

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة صور

LBCI
أمن وقضاء
07:03

القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: "ما حدا يفكّر إنو أوروبا رح تردلنا الأموال"... وهذا ما قاله عن الودائع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:56

إسرائيل مستمرة في حربها على غزة... إليكم آخر المستجدات الميدانية

LBCI
أخبار لبنان
08:51

جلسة لمجلس الوزراء تبحث آلية جديدة للتعيينات…

LBCI
أخبار لبنان
07:33

إطلاق "برنامج الإرشاد الزراعي الرسمي"... هاني: يساعد المزارعين على تخطي التحديات

LBCI
أمن وقضاء
07:03

القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: "ما حدا يفكّر إنو أوروبا رح تردلنا الأموال"... وهذا ما قاله عن الودائع

LBCI
أمن وقضاء
05:19

القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: الجسم القضائي ما زال أفضل الأجسام الموجودة بالقطاع العام

LBCI
أخبار دولية
05:03

وزير الخارجية الإيراني: رسالة ترامب "أقرب الى تهديد"

LBCI
أخبار لبنان
04:54

الرئيس عون: أن تكون فرنكوفونيًا يعني أن تكون مع العقل والسيادة والحرية

LBCI
أمن وقضاء
04:07

القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: لهذه الأسباب استقلت من القضاء

LBCI
أخبار لبنان
16:00

الحاج حسن: هناك من يخطط لزرع الفتن بين اللبنانيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:05

حرارة باردة جدا وثلوج على هذا الارتفاع...

LBCI
أخبار لبنان
16:52

المبعوث الاميركيّ للشرق الاوسط: لبنان دولة مستقلة تتخذ قراراتها بنفسها ونثق بقيادة الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام

LBCI
أخبار دولية
06:32

بوتين يرسل رسالة إلى نظيره السوري

LBCI
أمن وقضاء
11:58

ملابسات جريمة القتل في عين زحلتا تتكشف...

LBCI
صحف اليوم
00:53

هذا ما سيحضر في مجلس الوزراء اليوم (اللواء)

LBCI
اسرار
00:31

أسرار الصحف 20-3-2025

LBCI
أخبار لبنان
05:15

وزارة الشؤون الاجتماعية: تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار في إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة

LBCI
أمن وقضاء
04:07

القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: لهذه الأسباب استقلت من القضاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More