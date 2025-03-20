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وزيرة خارجية ألمانيا: ندعو سوريا الى الانضمام إلى التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية

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2025-03-20 | 10:47
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وزيرة خارجية ألمانيا: ندعو سوريا الى الانضمام إلى التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية
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وزيرة خارجية ألمانيا: ندعو سوريا الى الانضمام إلى التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية

 
 
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