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أردوغان: المعارضة لا ترد على مزاعم الفساد لكنها بدلًا من ذلك تخدع الناس بشعارات سياسية

آخر الأخبار
2025-03-20 | 13:36
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أردوغان: المعارضة لا ترد على مزاعم الفساد لكنها بدلًا من ذلك تخدع الناس بشعارات سياسية
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أردوغان: المعارضة لا ترد على مزاعم الفساد لكنها بدلًا من ذلك تخدع الناس بشعارات سياسية

 
 
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