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التلفزيون السودانيّ ومصادر لرويترز: الجيش السودانيّ يسيطر على القصر الرئاسيّ في الخرطوم
آخر الأخبار
2025-03-21 | 02:20
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التلفزيون السودانيّ ومصادر لرويترز: الجيش السودانيّ يسيطر على القصر الرئاسيّ في الخرطوم
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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