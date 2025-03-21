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وزير الدفاع الإسرائيليّ: نستخدم وسائل الضغط العسكريّ والمدنيّ بما في ذلك إجلاء سكان غزة إلى الجنوب وتنفيذ خطة ترامب للنقل الطوعيّ
آخر الأخبار
2025-03-21 | 05:33
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وزير الدفاع الإسرائيليّ: نستخدم وسائل الضغط العسكريّ والمدنيّ بما في ذلك إجلاء سكان غزة إلى الجنوب وتنفيذ خطة ترامب للنقل الطوعيّ
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