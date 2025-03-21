الرئيس نواف سلام لـ"العربية": شعار "شعب جيش مقاومة" أصبح من الماضي ولا أحد يعمل في اتجاه معاكس لحصر السلاح بيد الدولة ولا تمثيل حزبيا مباشرا في الحكومة وهي على مسافة واحدة من الجميع

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