الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقي وصواريخ إعتراضية وتمشيط بالأسلحة الرشاشة من تلة حمامص

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إصدار تعليمات للجيش بالرد "على نحو مناسب" على إطلاق الصواريخ

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إصدار تعليمات للجيش بالرد "على نحو مناسب" على إطلاق الصواريخ

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق القذائف من لبنان هو الأول منذ 3 أشهر ويشكل إنتهاكًا خطيرًا من حزب الله