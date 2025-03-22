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رئيس الجمهورية جوزاف عون إتصل بعائلة الزميلة هدى شديد معزيًا وكلف وزير الإعلام بول مرقص تمثيله في مراسم الدفن لوجوده خارج البلاد

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2025-03-22 | 07:12
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رئيس الجمهورية جوزاف عون إتصل بعائلة الزميلة هدى شديد معزيًا وكلف وزير الإعلام بول مرقص تمثيله في مراسم الدفن لوجوده خارج البلاد
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رئيس الجمهورية جوزاف عون إتصل بعائلة الزميلة هدى شديد معزيًا وكلف وزير الإعلام بول مرقص تمثيله في مراسم الدفن لوجوده خارج البلاد

 
 
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