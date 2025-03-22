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الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان شكل فريقا من ضباط كبار بقوات الاحتياط للتحقيق في هجمات 7 تشرين الأول 2023

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2025-03-22 | 13:11
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الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان شكل فريقا من ضباط كبار بقوات الاحتياط للتحقيق في هجمات 7 تشرين الأول 2023
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الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان شكل فريقا من ضباط كبار بقوات الاحتياط للتحقيق في هجمات 7 تشرين الأول 2023

 
 
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