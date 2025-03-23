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وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق النووي بصيغته الحالية غير قابل للإحياء ووضعنا النووي تقدم بشكل كبير

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2025-03-23 | 03:17
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وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق النووي بصيغته الحالية غير قابل للإحياء ووضعنا النووي تقدم بشكل كبير
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وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق النووي بصيغته الحالية غير قابل للإحياء ووضعنا النووي تقدم بشكل كبير

 
 
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